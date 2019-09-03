Натуральный мед с пасеки

Мы постоянно работаем над повышением качества мёда, но и про количество не забываем 🙂 Стараемся ежегодно увеличивать количество семей на нашей пасеке.

Поэтому всегда встаёт вопрос с продажей мёда. Самый простой и быстрый вариант – продать его посредникам. Но самый приятный – находить новых постоянных клиентов, которые хотят купить мёд прямо с пасеки без посредников.

Мёд прямо с пасеки!

Покупайте мёд напрямую с пасеки

Вы получаете мёд из первых рук, без торговых наценок многочисленных посредников Вы поддерживаете нелёгкий труд пчеловодов А самое главное – мы можем гарантировать высшее качество при пересылке мёда напряммую.

Если Вы ещё не пробовали наш мёд – самое время попробовать. Мы надеемся, что он Вам очень понравится, и возможно, Вы выберете нас в качестве постоянного поставщика мёда для своей семьи.

Почему мы решили не продавать мёд оптом посредникам.

Во-первых, наша цель сделать мёд максимально доступным для каждой семьи.

Во-вторых, мы не хотим кормить недобросовестных посредников. В мае и начале лета значительно активизируются оптовики, которые скупают у пчеловодов остатки мёда, потом ими он разогревается, становится на вид как свежий. А дальше по всем городам появляются ярмарки, выставки, фестивали, где продают "свежий" мёд, "майский" мёд, который чаще всего называют "Алтайским", "Башкирским", "Горным" и и т.п. А у пчеловодов свежего мёда ещё нет! А когда у нас только появляется первый мёд (примерно в первой половине июля), оказывается что все уже запаслись "свежим" мёдом. ОБИДНО.

А когда у нас только появляется первый мёд (примерно в первой половине июля), оказывается что все уже запаслись "свежим" мёдом. И самое главное, нам очень приятно, общаться напрямую с любителями мёда, рассказывать что-то интересное, делиться знаниями, и конечно же, вкусным мёдом!

Выбрать и заказать натуральный мёд с нашей пасеки можно в каталоге

Ради справедливости, стоит написать, что есть редкие исключения среди оптовых покупателей. Обычно это люди, закупающие большие партии мёда для себя, родственников и близких; или производители содержащей мёд кондитерской продукции, которые дорожат её качеством; или начинающие продавцы мёда, которым важно завоевать доверие покупателей качественным и вкусным мёдом.

Натуральный мед с пасеки

Минуя посредников и перекупщиков, мы открыли интернет ресурс, который вам будет предлагать только нашу продукцию пчеловодства. Тем самым мы стёрли границы, где готовая пчела продукция будет к вам попадать на стол прямо с нашей пасеки.

В чём отличие нас от других хороших поставщиков этого продукта. Мы продаём только то, что приносят наши пчелы, и мы ручаемся за качество нашего товара, так как сами его производим.

Откажитесь от сахара и переходите только на то, что делает сама природа. От этого будет для вас и ваших окружающих намного больше пользы, чем употребление заменителей. Согласитесь, ни один ещё человек не хотел своему организму причинить вред. Для этого каждый потребитель как можно полезней старается купить к своему столу продукты, которые он будет употреблять.

Для вас мы приготовили большое количество предложений, которые касаются нашей пчела продукции. Вы сможете, с ними ознакомится на страницах нашего сайта.

Какой мед на вкус

Мед это единственный источник жизненной силы, который по своим свойствам усваивается в организме человека на все сто процентов. Поэтому любые манипуляции или добавки искусственного происхождения категорически не приемлемы в период созревания меда и так же после. Любой сорт натурального меда, это неповторимый вкус, который преподносит потребителю сама природа. Недаром наши предки относились к этому продукту с уважением.

Купить мед можно везде, но это вам не даст гарантии, что продукт будет абсолютно натуральный. Мы предлагаем жизненную силу, которую в процессе контролируем, что бы потребитель употреблял только здоровую пищу.

В двадцать первом веке, к большому сожалению, стерлись границы натуральной и искусственной еды. Теперь каждый потребитель, должен определять, что ему подходит для приема пищи. Мы предлагаем, на сто процентов натуральные продуты питания, которые вы сможете у нас купить.

Вкус меда с каждым сезоном пчеловодства может отличаться, так как каждый год медоносные растения цветут по-разному. В первую очередь это зависит от погоды. В основном сорт меда в средней полосе нашей любимой Родины, это разнотравье. На наш взгляд этот сорт очень полезный, из-за того что в нем собраны все медоносные растения с весеннего периода до глубокой осени.

Медопасека

Мед с гарантией качества

Что это такое и по чему мы не боимся о этом говорить. Мы просто знаем, как этот продукт делается пчелами на всем протяжении созревания меда. Сама пасека находится далеко от трасс, вредных предприятий и городов.

Мы наверно единственные даем гарантию качества на любой наш продукт, так как условия добычи меда соблюдаются по всем стандартам и ГОСТам бывшего СССР.

Медопасека

В какие емкости разливается мед

Вы сможете купить у нас нашу продукцию в предложенном нами стандарте, где можно ознакомится, посетив магазин.

Так же вы сможете заказать любой объем тары и ее вида, в который будет разлит мед нашей пасеки.

Медопасека

Сотовый мед

Мы производим сотовый мед в различных видах упаковки и размера. У нас можно приобрести не только продукт, который вырабатывается нашими пчелами, но и дикими.

Наш мед не кристаллизуется в сотах и остается всегда в свежем состоянии, потому что отбирается в сто процентном зрелом состоянии.

Медопасека

Пыльца, прополис, подмор и остальное

Эти важные и жизни необходимые продукты можно у нас всегда купить или заказать в нужном количестве.

Процесс подготовки к продаже, вы сможете узнать на страницах сайта.

Медопасека

Крем мед

Производим этот продукт из своего сырья по своим технологиям, где не присутствуют различные добавки ГМО, красители, наполнители и усилители вкуса.

Медопасека

Производство

Производим уникальный пчела инвентарь, а так же ведем разработки над его созданием, для того, что бы облегчить работу на пасечном хозяйстве.

Медопасека

Наша продукция, это сто процентная гарантия здорового питания, которая не вызывает побочных эффектов, аллергии и которую можно употреблять каждый день в любом количестве.

Здравствуйте, меня зовут Евгений Терешев.

Два года назад я поставил себе непростую и амбициозную задачу: собрать коллекцию настоящего, высококачечственного мёда с лучших пасек России. Для этого я преодолел тысячи километров и нашел частные пасеки, расположенные в самых экологически чистых районах Башкирии, Алтайского и Краснодарского края, а также Липецкой, Воронежской и Псковской области. Это пасеки, где мёд производится здоровыми пчелами и добрыми руками, с любовью и душой. Здесь получается натуральный, вкусный и целебный мёд, сохранивший в своем составе максимум природной пользы.

Кстати, фотоотчет из моего путешествия можно посмотреть здесь

Сегодня «Мед с пасеки» – это молодая команда энтузиастов, которые надеются раз и навсегда вытеснить с продовольственного рынка некачественный мёд. Мы хотим предоставить возможность добросовестным пчеловодам найти своего покупателя, а покупателю – в любое время года купить натуральный мёд с частной пасеки, в качестве которого не придется сомневаться.

Мед с пасеки это:

уникальный проект, объединивший в себе лучшие эко-пасеки Башкирии, Алтайского и Краснодарского края, Липецкой, Воронежской и Псковской области.

удобный интернет-магазин, где представлен широкий выбор высококачественного мёда, подтвержденного строжайшими сертификатами

клиентоориентированный заботливый сервис: быстрая доставка и всегда приятные бонусы

выгодная накопительная система скидок для постоянных клиентов

бесплатная доставка на сумму заказа от 2000 рублей по Санкт-Петербургу и от 2500 рублей по Москве

Наш мёд: